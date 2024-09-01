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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1837 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1837 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
5351 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1962 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1837 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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