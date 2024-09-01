2 фридрихсдора 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

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