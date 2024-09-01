Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1837
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1837 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 6500 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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