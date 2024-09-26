2 фридрихсдора 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

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