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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1832 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1832 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
6614 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
6919 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1832 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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