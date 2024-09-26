Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1832
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1832 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
6919 $
Цена в валюте аукциона 6200 EUR
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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