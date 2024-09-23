2 фридрихсдора 1831 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1831 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.

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