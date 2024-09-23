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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1831 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1831 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1831 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1831
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1831 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3778 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1960 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1831 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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