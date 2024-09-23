Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1831 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1831
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1831 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 4600 EUR. Торги состоялись 5 марта 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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