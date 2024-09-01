Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1828 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
3794 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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