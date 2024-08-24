2 фридрихсдора 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1825 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7400 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность XF (2)