1/2 фридрихсдора 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1840 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность AU (2) XF (1)