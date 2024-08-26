Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1838 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1838 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1838 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (3)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1838 A на аукционе Busso Peus - April 27, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
2905 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1838 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
4046 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1838 A на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1838 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1838 года Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские монеты номиналом 1/2 фридрихсдора Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск