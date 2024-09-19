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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1825 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1825 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1825 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7954 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
2555 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Teutoburger - February 28, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе HIRSCH - February 10, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1825 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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