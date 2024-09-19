Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1825
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1825 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7954 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 11 октября 2018.
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 10 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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