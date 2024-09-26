4 пфеннига 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1834 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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