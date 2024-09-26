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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1834 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1834 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1834
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1834 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 4 пфеннига 1834 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
592 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1834 D на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1834 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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