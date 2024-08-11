4 пфеннига 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1832 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3169 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

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