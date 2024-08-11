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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1832 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1832 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1832 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3169 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 4 пфеннига 1832 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1832 A на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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