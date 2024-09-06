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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1825 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1825 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 210 PLN. Торги состоялись 20 ноября 1992.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность XF
Цена
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