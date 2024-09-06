4 пфеннига 1825 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1825 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 210 PLN. Торги состоялись 20 ноября 1992.

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