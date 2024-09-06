4 пфеннига 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1825 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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