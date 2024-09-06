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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1825 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1825 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1825 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 4 пфеннига 1825 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1825 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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