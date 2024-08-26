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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1823 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1823 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenkontor Kornblum

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1823 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • WCN (1)
Пруссия 4 пфеннига 1823 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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