4 пфеннига 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1823 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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