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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1840 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1840 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1840 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3758 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 20 марта 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Пруссия 3 пфеннига 1840 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1840 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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