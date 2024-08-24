3 пфеннига 1840 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3758 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 20 марта 2019.

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