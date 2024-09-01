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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 23 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1840 A на аукционе Heritage - November 23, 2017
Пруссия 3 пфеннига 1840 A на аукционе Heritage - November 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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