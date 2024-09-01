3 пфеннига 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 132 USD. Торги состоялись 23 ноября 2017.

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