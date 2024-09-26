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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1838 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1838 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1838 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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