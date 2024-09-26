Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1838
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4269 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
Сохранность
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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