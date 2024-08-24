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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1837 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1837 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33053 проданному на аукционе Heritage Auctions за 120 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1837 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1837 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Пруссия 3 пфеннига 1837 A на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Пруссия 3 пфеннига 1837 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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