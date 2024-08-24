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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1836 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 135 EUR. Торги состоялись 19 сентября 2018.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
Пруссия 3 пфеннига 1836 A на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1836 A на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1836 A на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1836 A на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1836 A на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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