3 пфеннига 1835 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1835 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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