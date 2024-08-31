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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1835 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1835 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1835 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1835 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 130 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Пруссия 3 пфеннига 1835 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1835 D на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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