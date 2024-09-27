3 пфеннига 1831 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1831 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

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