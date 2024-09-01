3 пфеннига 1831 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1831 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 110 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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