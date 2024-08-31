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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1828 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1828 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1828 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3646 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1828 D на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1828 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1828 D на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1828 D на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
200 DM
Цена в валюте аукциона 200 DEM

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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