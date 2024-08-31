3 пфеннига 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1828 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3646 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность UNC (4) Сохранность (слабы) MS64 (3) BN (3) Сервис NGC (3)