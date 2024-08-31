Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1828 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1828
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1828 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3646 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
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