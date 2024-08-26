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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1828 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1828 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1828 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1828 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1828 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1828 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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