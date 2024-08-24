3 пфеннига 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 689 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

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