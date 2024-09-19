3 пфеннига 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1823 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4631 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

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