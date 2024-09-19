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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1572 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) без года (1545-1572) Литва
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13
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