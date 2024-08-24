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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1635 года II (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 2 талера 1635 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 2 талера 1635 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Польша 2 талера 1635 II на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 талера 1635 II на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
51750 $
Цена в валюте аукциона 51750 USD
Польша 2 талера 1635 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 талера 1635 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1635 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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