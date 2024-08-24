Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1635 года II (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 2 талера 1635 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск