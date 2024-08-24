2 талера 1635 года II (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1014 проданному на аукционе Stack's Bowers за 51750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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