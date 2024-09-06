Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 талера 1647 года GP (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.
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