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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 талера 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 2 талера 1647 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 2 талера 1647 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gorny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 59 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
Польша 2 талера 1647 GP на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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