2 талера 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 талера 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3310 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

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