Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1635
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1635 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 47000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10096 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
9814 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 4 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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