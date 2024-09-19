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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1635 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1635 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1635 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 47000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • UBS (1)
  • WCN (13)
  • Westfälische (1)
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
10096 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
9814 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Kroha - March 11, 2017
Продавец Kroha
Дата 11 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Naumann - January 4, 2015
Продавец Naumann
Дата 4 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1635 II "Торунь" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1635 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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