Дукат 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1635 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 47000 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

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