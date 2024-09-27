Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1647
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 29000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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