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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 29000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
14857 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
21117 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Дукат 1647 GR "Гданьск" на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1647 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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