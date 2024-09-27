Дукат 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 29000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

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