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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1646 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1646 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1646 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1646
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1646 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
14405 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
7677 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - November 25, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1646 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1646 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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