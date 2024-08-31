Дукат 1646 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1646 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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