Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1646 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1646
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1646 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 42000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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