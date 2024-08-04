Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1640
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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