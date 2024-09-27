Дукат 1639 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 71000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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