Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1639 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1639
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 71000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
15215 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
18247 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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