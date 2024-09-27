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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1639 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1639 года II "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1639 года II "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 71000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • WCN (7)
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
15215 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
18247 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Roma Numismatics - March 27, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Aurea - May 18, 2019
Продавец Aurea
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Польша Дукат 1639 II "Гданьск" на аукционе Goldberg - May 27, 2008
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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