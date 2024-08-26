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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1635 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1635 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1635 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1635 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3322 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Дукат 1635 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1635 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
8820 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Польша Дукат 1635 SB "Гданьск" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1635 SB "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1635 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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