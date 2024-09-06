Дукат 1640 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1640 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе GGN за 22100 PLN. Торги состоялись 21 октября 2000.

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