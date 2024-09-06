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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1640 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1640 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1640 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1640 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе GGN за 22100 PLN. Торги состоялись 21 октября 2000.

Сохранность
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Польша Дукат 1640 GG на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Дукат 1640 GG на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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