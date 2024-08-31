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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 5 дукатов 1647 года GP - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 5 дукатов 1647 года GP - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Национальный музей в Варшаве (MNW)

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,3 гр
  • Диаметр 34 - 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1647 года со знаком GP. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 500 Mark. Торги состоялись 28 мая 1911.

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Польша 5 дукатов 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1647 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Польша 5 дукатов 1647 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - May 28, 1911
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 28 мая 1911
Сохранность VF
Цена
500 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 500 Mark

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1647 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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