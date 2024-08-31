5 дукатов 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1647 года со знаком GP. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 500 Mark. Торги состоялись 28 мая 1911.

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