Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск". Клипа (Польша, Владислав IV)
Разновидность: Клипа
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Клипа. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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