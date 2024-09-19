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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск". Клипа (Польша, Владислав IV)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" Клипа - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" Клипа - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,2 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Клипа. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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