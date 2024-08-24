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Донатив Полтора дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив Полтора дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18400 USD. Торги состоялись 15 января 2007.
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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