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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив Полтора дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив Полтора дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив Полтора дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,2 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полтора дуката
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив Полтора дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18400 USD. Торги состоялись 15 января 2007.

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Польша Полтора дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
2766 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Польша Полтора дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Полтора дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
16303 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Польша Полтора дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша Полтора дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтора дуката 1647 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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