Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,68 гр
- Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1685
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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