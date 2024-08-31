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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,68 гр
  • Чистого серебра (0,0203 oz) 0,63 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1685
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1685 года "Портрет в короне". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 5500 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Numedux - November 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Numedux - November 10, 2018
Продавец Numedux
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе GGN - November 15, 2008
Польша Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" на аукционе GGN - November 15, 2008
Продавец GGN
Дата 15 ноября 2008
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1685 "Портрет в короне" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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