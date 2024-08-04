Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1685 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,875)
- Вес 29,5 гр
- Чистого серебра (0,8299 oz) 25,8125 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Талер
- Год 1685
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1685 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 160000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
38023 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
33099 $
Цена в валюте аукциона 130000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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