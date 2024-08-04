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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1685 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Талер 1685 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Талер 1685 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,875)
  • Вес 29,5 гр
  • Чистого серебра (0,8299 oz) 25,8125 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Талер
  • Год 1685
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1685 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 160000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

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  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
38023 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
33099 $
Цена в валюте аукциона 130000 PLN
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - November 19, 2016
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша Талер 1685 DL "Гданьск" на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1685 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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