Талер 1685 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1685 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 160000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

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