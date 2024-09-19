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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1688 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Шеляг 1688 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Шеляг 1688 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,240)
  • Вес 0,72 гр
  • Чистого серебра (0,0056 oz) 0,1728 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Шеляг
  • Год 1688
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1688 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 6500 PLN. Торги состоялись 29 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1688 "Гданьск" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1688 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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