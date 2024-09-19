Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1688 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,240)
- Вес 0,72 гр
- Чистого серебра (0,0056 oz) 0,1728 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Шеляг
- Год 1688
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1688 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 6500 PLN. Торги состоялись 29 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (3)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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