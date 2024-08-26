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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый". Розетки (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Розетки

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" Розетки - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" Розетки - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1678
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый". Розетки. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8972 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 21 июня 2013.

Сохранность
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Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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