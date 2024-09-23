Орт (18 грошей) 1686 года TLB "Щит вогнутый". Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1686 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Антикварная подделка. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1550 PLN. Торги состоялись 11 июня 2005.

Сохранность VF (1)