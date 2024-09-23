Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1685 года TLB "Щит вогнутый". Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)
Разновидность: Антикварная подделка
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1685
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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