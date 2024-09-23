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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1685 года TLB "Щит вогнутый". Антикварная подделка (Польша, Ян III Собеский)

Разновидность: Антикварная подделка

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1685 года TLB "Щит вогнутый" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1685 года TLB "Щит вогнутый" Антикварная подделка - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1685
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1685 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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