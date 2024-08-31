Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1679 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1679 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1679 года TLB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: DESA Kraków

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1679
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе DESA Kraków за 1800 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (1)
Польша Орт (18 грошей) 1679 TLB "Щит вогнутый" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1679 TLB "Щит вогнутый" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1679 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна III Собеского Монеты Польши 1679 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск