Орт (18 грошей) 1679 года TLB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1679 года "Щит вогнутый" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе DESA Kraków за 1800 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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