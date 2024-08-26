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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1678 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года SB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года SB "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1678
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5350 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность F
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Орт (18 грошей) 1678 SB "Щит вогнутый" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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