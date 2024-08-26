Орт (18 грошей) 1678 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5350 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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