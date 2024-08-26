Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1678 года SB "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1678
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" со знаком SB. Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5350 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- GGN (2)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (4)
- WCN (6)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск