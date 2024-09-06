Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 6,3 гр
- Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1678
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
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