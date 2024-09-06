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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый" - цена серебряной монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 6,3 гр
  • Чистого серебра (0,076 oz) 2,3625 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1678
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1678 года "Щит вогнутый". Это серебряная монета периода Яна III Собеского отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1100 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
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  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • WCN (1)
Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность F
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Орт (18 грошей) 1678 "Щит вогнутый" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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