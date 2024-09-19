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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1692 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1692
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1692 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU
Цена
22733 $
Цена в валюте аукциона 20000 EUR
Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
20358 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1692 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1692 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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