Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1692 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,45 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Дукат
- Год 1692
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1692 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
20358 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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