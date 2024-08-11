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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1688 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1688 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1688 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1688
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1688 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.

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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9872 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17829 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Дукат 1688 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63+ NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1688 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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