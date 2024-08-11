Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1688 года "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,45 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Дукат
- Год 1688
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1688 года "Гданьск". Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
17829 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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