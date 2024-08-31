Дукат 1683 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1683 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 86000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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