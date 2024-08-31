Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1683 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,45 гр
- Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян III Собеский
- Номинал Дукат
- Год 1683
- Правитель Ян III Собеский (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1683 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 86000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Dorotheum (1)
- Frühwald (1)
- GGN (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (2)
- Heritage (6)
- Hess Divo (2)
- Künker (9)
- La Galerie Numismatique (1)
- Leo Hamburger (1)
- MARCINIAK (3)
- Möller (1)
- Niemczyk (8)
- Rauch (3)
- Spink (1)
- Stack's (2)
- UBS (2)
- WCN (11)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Дукат 1683 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск