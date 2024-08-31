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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1683 года DL "Гданьск" (Польша, Ян III Собеский)

Аверс монеты - Дукат 1683 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский Реверс монеты - Дукат 1683 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян III Собеский

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,45 гр
  • Чистого золота (0,1094 oz) 3,4017 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян III Собеский
  • Номинал Дукат
  • Год 1683
  • Правитель Ян III Собеский (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1683 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна III Собеского отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 86000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность F
Цена
3868 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
17685 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность XF
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Rauch - March 24, 2017
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1683 DL "Гданьск" на аукционе Frühwald - May 22, 2016
Продавец Frühwald
Дата 22 мая 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1683 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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